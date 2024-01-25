Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа официальная дата презентации нового болида «Альфа Таури»

Названа официальная дата презентации нового болида «Альфа Таури»
Комментарии

Команда Формулы-1 Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») представит свою новую машину на сезон-2024 8 февраля, сообщила пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что новый болид команды может быть представлен 9 февраля, и отмечалось, что дата презентации не окончательная и может сдвинуться.

После этой новости мы знаем даты презентаций новых машин всех команд Формулы-1, кроме одной — «Хааса».

В новом сезоне календарь Формулы-1 включит в себя 24 этапа. Сезон-2024 начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря.

Напомним, «Альфа Таури» в прошлом сезоне заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов среди 10 команд Формулы-1, заработав 25 баллов. Победителем стала команда «Ред Булл».

Как влюбить человека в гонки?

Материалы по теме
Гоночный болид знаменитой команды — твой! Справишься с ролью механика?
Гоночный болид знаменитой команды — твой! Справишься с ролью механика?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android