Названа официальная дата презентации нового болида «Альфа Таури»

Команда Формулы-1 Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») представит свою новую машину на сезон-2024 8 февраля, сообщила пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что новый болид команды может быть представлен 9 февраля, и отмечалось, что дата презентации не окончательная и может сдвинуться.

После этой новости мы знаем даты презентаций новых машин всех команд Формулы-1, кроме одной — «Хааса».

В новом сезоне календарь Формулы-1 включит в себя 24 этапа. Сезон-2024 начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря.

Напомним, «Альфа Таури» в прошлом сезоне заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов среди 10 команд Формулы-1, заработав 25 баллов. Победителем стала команда «Ред Булл».

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