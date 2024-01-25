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Организаторы Гран-при Австралии изменят правила для болельщиков из-за расследования ФИА

Организаторы Гран-при Австралии изменят правила для болельщиков из-за расследования ФИА
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Организаторы Гран-при Австралии сообщили о внесении изменений в правила проведения уикенда в 2024 году из-за инцидента после прошлогодней гонки, когда болельщики прорвались на трассу до того, как автомобили отправились в боксы. После этого Международная автомобильная федерация (ФИА) начала расследование.

Напомним, организаторы Гран-при Австралии ранее разрешали спонсорам и болельщикам посещать трассу после завершения гонки, когда на ней не оставалось болидов.

«Администрация Гран-при Австралии сообщает, что, учитывая продолжающееся расследование ФИА по факту нарушения болельщиками правил поведения на трассе по завершении соревнований 2023 года, мы вынуждены закрыть доступ на трассу для зрителей после гонки Гран-при Австралии 2024 года.

Решения относительно доступа зрителей на трассу по завершении будущих гонок будут приняты позже», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Гран-при Австралии.

Также сообщается, что болельщикам, нарушившим правила посещения трассы в прошлом году, будет закрыт доступ на соревнования в 2024 году.

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