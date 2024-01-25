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Макс Ферстаппен подыграл дочери Даниила Квята Пенелопе, которая напугала его

Макс Ферстаппен подыграл дочери Даниила Квята Пенелопе, которая напугала его
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Трёхкратный чемпион мира и гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился на своей странице в социальной сети новым забавным видео.

Пилот опубликовал видео, на котором его, сидящего за компьютером, напугала Пенелопа, дочь его девушки Келли Пике и бывшего пилота Формулы-1 россиянина Даниила Квята.

В минувшем сезоне Формулы-1 26-летний Ферстаппен досрочно завоевал свой третий титул чемпиона мира, установив сразу несколько значимых рекордов «Королевских гонок». Выступления Ферстаппена и его напарника по команде Серхио Переса помогли «Ред Булл» также досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.

Российский пилот Даниил Квят выступал в Формуле-1 в период с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018.

Как влюбить человека в гонки?

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