Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА в заявочном листе будет использовать название «Рейсинг Буллз»

ФИА в заявочном листе будет использовать название «Рейсинг Буллз»
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») представлена в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА) под юридическим названием «Рейсинг Буллз».

В заявочном листе появилось новое название юридического лица, от которого заявлена команда Visa Cash App RB. Теперь оно называется Racing Bulls S.p.A.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне бывшая «Альфа Таури» будет носить название Visa Cash App RB, где Visa и Cash App — названия спонсоров коллектива.

Это первое глобальное спортивное спонсорство Visa более чем за 15 лет. Соглашение охватывает команду Visa Cash App RB, соответствующее титульное партнёрство с командой F1 Academy и команду Oracle Red Bull Racing. Логотип Visa появится на болидах Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App RB, а также на болидах академии Формулы-1 соответствующих команд.

Материалы по теме
«Неподходящее название». Бывший пилот Ф-1 раскритиковал ребрендинг «Альфа Таури»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android