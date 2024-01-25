ФИА в заявочном листе будет использовать название «Рейсинг Буллз»

Команда Формулы-1 Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») представлена в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА) под юридическим названием «Рейсинг Буллз».

В заявочном листе появилось новое название юридического лица, от которого заявлена команда Visa Cash App RB. Теперь оно называется Racing Bulls S.p.A.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне бывшая «Альфа Таури» будет носить название Visa Cash App RB, где Visa и Cash App — названия спонсоров коллектива.

Это первое глобальное спортивное спонсорство Visa более чем за 15 лет. Соглашение охватывает команду Visa Cash App RB, соответствующее титульное партнёрство с командой F1 Academy и команду Oracle Red Bull Racing. Логотип Visa появится на болидах Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App RB, а также на болидах академии Формулы-1 соответствующих команд.