В сезоне-2024 Формулы-1 две команды сменили свои названия. Команда «Заубер», которая выступала в Формуле-1 под названием «Альфа Ромео» получила полное наименование «Стейк Ф1 Тим Кик Заубер», а «Альфа Таури» с сезона-2024 будет именоваться «Виза Кэш Эпп РБ Формула Уан Тим».

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне бывшая «Альфа Таури» будет носить название Visa Cash App RB, где Visa и Cash App — названия спонсоров коллектива.

В заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА) на сезон-2024 коллектив зарегистрирован под названием Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — имена брендов, сотрудничающих с командой.

Отметим, что «Альфа Ромео» решило не продлевать контракт с «Заубером» в Формуле-1. При этом «Заубер» с 2026 года станет заводской командой немецкой компании «Ауди».

Какое новое название команд Формулы-1 вам нравится меньше?