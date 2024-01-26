Эксперт назвал пилота, который может заменить Албона в «Уильямсе»

Известный журналист Формулы-1 и эксперт Роберто Чинчерро высказал мнение, что юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может получить место пилота Формулы-1 в 2025 году, заменив Александера Албона в «Уильямсе». В предстоящем сезоне Антонелли будет выступать в Формуле-2.

«Уильямс» продлил соглашение с «Мерседесом» до 2030 года, и это может пойти только на пользу Кими Антонелли. Первая часть сезона Формулы-2 обещает быть для него сложной, но, если он хорошо справится, ему стоит держать в ему, что у команды из Гроува истекают контракты с двумя пилотами. В конце 2024 года как минимум один из них уйдёт. Есть вероятность, что Албон. Так что теоретически я считаю, что свободное место будет», — приводит слова Чинчерро Formula1.it со ссылкой на его выступление в социальных сетях.