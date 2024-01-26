Питер Уиндзор назвал неожиданного кандидата на замену Серхио Пересу в «Ред Булл»

Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор высказался о том, кто может заменить мексиканского гонщика Серхио Переса в «Ред Булл».

«Многие говорят о том, что Ландо Норрис должен заменить Переса, но я на месте руководства «Ред Булл» обратил бы внимание на Лиама Лоусона. Им как раз нужен именно такой гонщик – молодой, но ещё недостаточно быстрый для того, чтобы потревожить Ферстаппена. Мне очень понравилось, как он выступал за рулём «Альфа Таури» в прошлом сезоне, когда заменял травмированного Риккардо», – рассказал Уиндзор в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Серхио Перес часто подвергался критике из-за неубедительных результатов, но мексиканец смог удержать итоговое второе место в личном зачёте пилотов и сохранил место в команде.