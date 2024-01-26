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Фабио Куартараро посетил завод «Феррари» в Маранелло

Фабио Куартараро посетил завод «Феррари» в Маранелло
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Пресс-служба «Феррари» и чемпион MotoGP 2021 года французский мотогонщик «Ямахи» Фабио Куартараро опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором показали, как последний посетил завод итальянской команды в Маранелло.

«Спасибо Фабио Куартараро за посещение, было невероятно приятно увидеть тебя здесь», — высказались в комментариях представители «Феррари».

«Огромное спасибо», — ответил гонщик.

Фото: Соцсети Фабио Куартараро

Фото: Соцсети Фабио Куартараро

Фото: Соцсети Фабио Куартараро

Напомним, ранее Куартараро удостоился Ордена Почётного легиона от президента Франции Эммануэля Макрона. Он стал третьим французским гонщиком, получавшим орден – ранее награды удостаивались только Ален Прост и Себастьян Лёб.

В декабре авторитетное автоспортивное издание The Race поставило «Ямаху» на первое место в рейтинге команд MotoGP на сезон-2024.

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