Эммануэль Макрон вручил 24-летнему Фабио Куартараро Орден Почётного легиона

Чемпион MotoGP 2021 года Фабио Куартараро удостоен Ордена Почётного легиона. 24-летний гонщик получил престижную награду от президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

Куартараро стал третьим французским гонщиком, получавшим орден – ранее награды удостаивались только Ален Прост и Себастьян Лёб.

«Да здравствует Франция, да здравствует Республика», — написал в социальных сетях Фабио.

Орден Почётного легиона был учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Ранее авторитетное издание The Race представило рейтинг команд MotoGP, основываясь на парах пилотов, которые будут представлять команды.