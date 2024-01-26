Российский экипаж выиграл квалификацию «24 часа Дубая»

Экипаж SMP Racing, в составе которого были российские пилоты Сергей Сироткин, Александр Смоляр и Денис Ременяко, выиграл квалификацию «24 часа Дубая» в категории 992 GT3 Cup в зачёте Pro.

При этом борьба была плотной — разница с ближайшим соперником по времени среднего круга (которое используется для определения результатов) составила меньше 0,015 секунды.

В экипаже SMP Racing на Porsche 911 GT3 Cup выступают пять пилотов: Сергей Сироткин, Виталий Петров, Александр Смоляр, Александр Болдуев и Денис Ременяко.

Отметим, что Петров в Сироткин выступят в международных гонках впервые с 2020 года. Сергей в 2020-м принимал участие в GT World Challenge Europe Endurance Cup, а последняя международная гонка Виталия датируется 2019 годом («24 часа Ле-Мана»).