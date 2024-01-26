Деннис победил Верня в первой гонке уикенда Формулы-Е в Саудовской Аравии

Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис выиграл первую гонку сдвоенного уикенда Формулы-Е, который проходит в эти дни на уличной трассе в Эд-Диръии. Для Денниса это шестая победа в карьере, а для «Андретти» — 11-я в истории электросерии.

Деннис стартовал третьим, но закрепился во главе пелотона на восьмом круге, когда сохранил первое место во время второй активации режима атаки. На 14-м действующего чемпиона мира попытался опередить Митч Эванс, однако он ошибся на торможении в шикану и в итоге пропустил на второе место стартовавшего с поула Жан-Эрика Верня.

На последнем круге новозеландец активно прессинговал экс-пилота Формулы-1 и пошёл в отчаянную атаку в шикане, но вновь оказался за пределами трассы и откатился в итоге на пятое место. Третьим же стал партнёр Эванса по команде «Ягуар» Ник Кэссиди — это его второй подиум в этом году. Четвёртое место занял Сэм Бёрд, а победитель первой гонки сезона Паскаль Верляйн финишировал восьмым, уступив Норману Нато и Максимилиану Гюнтеру.

Формула-Е. Эд-Диръия, первая гонка (топ-10):

1. Джейк Деннис (Andretti) — 37 кругов.

2. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +13,289.

3. Ник Кэссиди (Jaguar) +13,824.

4. Сэм Бёрд (McLaren) +14,620.

5. Митч Эванс (Jaguar) +15,174.

6. Норман Нато (Andretti) +15,661.

7. Максимилиан Гюнтер (Maserati) +16,267.

8. Паскаль Верляйн (Porsche) +16,387.

9. Серджио Сетте Камара (ERT) +26,606.

10. Робин Фряйнс (Envision) +26,968.

В общем зачёте преимущество Верляйна сократилось до одного очка, а главным преследователем немца стал Кэссиди. При этом идущие третьим и четвёртым Вернь и Деннис уступают лишь три и четыре балла соответственно.

Общий зачёт (топ-10):

1. Паскаль Верляйн (Porsche) — 32 очка.

2. Ник Кэссиди (Jaguar) — 31.

3. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 29.

4. Джейк Деннис (Andretti) — 28.

5. Митч Эванс (Jaguar) — 20.

6. Себастьен Буэми (Envision) — 18.

7. Максимилиан Гюнтер (Maserati) — 18.

8. Сэм Бёрд (McLaren) — 12.

9. Норман Нато (Andretti) — 9.

10. Джейк Хьюз (McLaren) — 6.

В командном зачёте в лидеры после двух этапов вышел «Ягуар». «Андретти» теперь занимает вторую строчку, «DS Пенске» откатилась на третью, а «Порше» потеряла сразу три позиции и расположилась на четвёртом месте.

Командный зачёт:

1. Jaguar — 51 очко.

2. Andretti — 37.

3. DS Penske — 33.

4. Porsche — 32.

5. Envision — 19.

6. McLaren — 18.

7. Maserati — 18.

8. ERT — 2.

9. Nissan — 0.

10. Mahindra — 0.

11. Abt Cupra — 0.

Уикенд Формулы-Е в Эд-Диръии продолжится в субботу, 27 января. Третья гонка сезона стартует в 20:00 по московскому времени.