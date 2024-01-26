В бывшей «Альфа Таури» заявили, что «РБ» нельзя расшифровывать как «Рейсинг Буллз»

Официальный представитель команды Формулы-1 Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») рассказал, что аббревиатура «РБ» на самом деле не расшифровывается «Рейсинг Буллз». Об этом представитель сообщил RaceFans.

По данным источника, инициалы «РБ» в новом названии команды не расшифровываются, как все думали, а призваны приблизить их бренд к «Ред Булл», чтобы подчеркнуть связь с концерном. При этом полное официальное сокращение состоит из названия VCARB.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне бывшая «Альфа Таури» будет носить название Visa Cash App RB, где Visa и Cash App — названия спонсоров коллектива.

Отметим, что презентация ливреи нового болида команды состоится на специальном мероприятии в Лас-Вегасе 8 февраля.