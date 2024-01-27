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«Не понимаю, почему Верня не оштрафовали». Пилот «Ягуара» — о первой гонке в Эд-Диръии

«Не понимаю, почему Верня не оштрафовали». Пилот «Ягуара» — о первой гонке в Эд-Диръии
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Новозеландский пилот команды «Ягуар» Митч Эванс остался недоволен действиями гонщика «Ди Эс Пенске» француза Жан-Эрика Верня во вчерашней первой гонке сдвоенного уикенда Формулы-Е, который проходит в эти дни на уличной трассе в Эд-Диръии (Саудовская Аравия).

«Есть пара вещей, которые меня раздражали в гонке. Очевидно, что после возвращения в режим атаки Вернь вытолкал меня к ограждению.

Следующий поворот, по сути, был моим, но этот контакт дал ему импульс, я не понимаю, почему там не было штрафа», — сказал Эванс в интервью Motorsport.

Напомним, победителем гонки стал пилот команды «Андретти» Джейк Деннис. Эванс и Вернь заняли пятое и второе места соответственно. Третьим стал Ник Кэссиди из «Ягуара».

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