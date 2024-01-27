Ваулз назвал одно из главных сожалений в карьере, связанное с Шумахером в «Мерседесе»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз, который ранее работал в «Мерседесе», сообщил о своих сожалениях по поводу того, что легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер не выиграл ни одной гонки за «Мерседес».

«Есть очень мало качеств и характеристик, которые делают из тебя чемпиона мира. Именно Михаэль научил Росберга по-настоящему усердно работать.

Михаэль не был самым умелым в управлении болидом, в этом Льюис его превосходит. Но Михаэль знал, как выжать каждую лишнюю долю секунды и из себя, и из команды.

Он был лидером, и, если бы он сказал: «Я поеду вот так», – команда следовала за ним. Настолько, что ему желали успеха обе половины боксов. Одно из главных сожалений в моей карьере – это то, что нам не удалось добиться победы для него. Это до сих пор причиняет мне боль. Он заслуживал победу», – приводит слова Валуза Racingnews365.