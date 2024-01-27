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Появились новые подробности контракта Шарля Леклера с «Феррари»

Появились новые подробности контракта Шарля Леклера с «Феррари»
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Появились новые детали контракта пилота Шарля Леклера с итальянской командой «Феррари», который монегаск заключил 25 января.

По информации Racingnews365, Леклер подписал контракт с «Феррари», который вступает в силу немедленно. Таким образом, его истекающий контракт, рассчитанный до конца сезона-2024, был досрочно продлён. В результате Леклер заработает чуть более $ 30 млн уже в этом году вместо $ 24 млн, которые ему полагались по старому контракту. Вдобавок к этому могут добавиться бонусы в связи с различного рода результатами в сезоне Формулы-1, которые могут также увеличить заработок пилота «Феррари».

При этом если Леклер будет оставаться в «Феррари» как можно дольше, то его заработанная плата будет расти и ближе к концу соглашения монегаск может рассчитывать на оклад в размере € 50 млн.

Напомним, «Феррари» не стала разглашать детали контракта с Леклером. При этом, согласно просочившейся информации, стороны заключили соглашение сроком на четыре года – с 2025 по 2028 год включительно.

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