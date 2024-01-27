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«Какое новое название?» Чемпион Формулы-1 – о ребрендинге «Альфа Таури»

«Какое новое название?» Чемпион Формулы-1 – о ребрендинге «Альфа Таури»
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Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон, который стал чемпионом мира в 2009 году, поделился мнением о новом названии команды Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури»).

«Какое новое название? Visa Cash App, а что дальше? Visa Cash App RB, точно. Как всё-таки нам называть эту команду? Лучше спросить у самой команды.

Люди говорят о их названии. Это очень хорошо. Это значит, что их идея сработала», – приводит слова Дженсона Баттона CTV News.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне бывшая «Альфа Таури» будет носить название Visa Cash App RB, где Visa и Cash App — названия спонсоров коллектива.

Отметим, что презентация ливреи нового болида команды состоится на специальном мероприятии в Лас-Вегасе 8 февраля.

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