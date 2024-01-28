Эдди Джордан высказался о проблемах в Формуле-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о проблемах в современных «Королевских гонках».

«Для меня Гран-при должны быть направлены на то, чтобы ехать как можно быстрее от начала гонки и до финиша. Речи об экономии топлива или управлении износом шин быть не должно.

Да, конечно, умение беречь шины всегда играло свою роль. Но я думаю, что сейчас Формула-1 в своём развитии начинает слишком сильно уходить в сторону гонок на выносливость», – сказал Эдди Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, действующим чемпионом Формулы-1 является голландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». При этом «быки» в прошлом сезоне досрочно завоевали Кубок конструкторов, опередив «Мерседес» на 451 очко (860 против 409).