Бывший директор «Мерседеса» предложил идеи, как сделать Формулу-1 зрелищней

Бывший исполнительный директор команды «Мерседес» Ник Фрай поделился мнением о том, как сделать Формулу-1 более интересной для зрителей и любителей автоспорта.

«Дозаправка опасна для людей, которые участвуют в этом процессе, но она добавила ещё один элемент непредсказуемости.

Формула-1 за последние несколько лет добилась больших успехов, и Netflix в значительной степени помог этому. Однако я думаю, что спорту нужно предлагать больше вариаций, помимо местоположения. Показатели посещаемости, без сомнения, снижаются, особенно в США, и им нужно найти способы их восстановить.

Есть два пути, которые Формула-1 могла бы изучить, если они серьёзно настроены сделать спорт более непредсказуемым. Можно было бы изменить технический регламент, чтобы обеспечить более равные условия, но история показывает, что такие стратегии редко срабатывают.

Я считаю, что Формула-1 должна делать это через спортивный регламент. Это означает изменения формата гонки и количества пит-стопов, количества использования шин и так далее. Я не знаю, поможет ли это, но думаю, что ответ находится в этой области.

Я должен с грустью признать, что однородность гонок Формулы-1 вредна для спорта в целом. Я думаю, что это серьёзная проблема», – приводит слова Фрая OLBG.