Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдди Джордан рассказал, как Михаэль Шумахер договаривался об уходе брата из команды

Эдди Джордан рассказал, как Михаэль Шумахер договаривался об уходе брата из команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал историю, как Михаэль Шумахер разговаривал с ним об уходе из команды брата, немецкого пилота Ральфа Шумахера.

«Я никогда не был уверен, насколько вы были близки с Михаэлем. Он (Михаэль) пришёл ко мне в Спа и сказал: «Ральф никогда больше не сядет за руль твоей машины».

Я протянул руку и сказал: «В контракте есть пункт о выкупе, плати деньги, и он уходит! Никаких проблем!»

Он был спокоен и ушёл. Я считаю, что это была ошибка, потому что болид 1999 года был чемпионским. На этом болиде он мог стать чемпионом мира», – сказал Эдди Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, Ральф Шумахер выступал в «Джордане» в период с 1997 по 1998 год, а уже в 1999 году немецкий пилот перебрался в «Уильямс», где выступал по 2004 год.

Материалы по теме
Эдди Джордан высказался о проблемах в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android