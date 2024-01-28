Эдди Джордан рассказал, как Михаэль Шумахер договаривался об уходе брата из команды

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал историю, как Михаэль Шумахер разговаривал с ним об уходе из команды брата, немецкого пилота Ральфа Шумахера.

«Я никогда не был уверен, насколько вы были близки с Михаэлем. Он (Михаэль) пришёл ко мне в Спа и сказал: «Ральф никогда больше не сядет за руль твоей машины».

Я протянул руку и сказал: «В контракте есть пункт о выкупе, плати деньги, и он уходит! Никаких проблем!»

Он был спокоен и ушёл. Я считаю, что это была ошибка, потому что болид 1999 года был чемпионским. На этом болиде он мог стать чемпионом мира», – сказал Эдди Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, Ральф Шумахер выступал в «Джордане» в период с 1997 по 1998 год, а уже в 1999 году немецкий пилот перебрался в «Уильямс», где выступал по 2004 год.