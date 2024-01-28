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Тест-пилот «Феррари» высказался о болиде 2024 года

Тест-пилот «Феррари» высказался о болиде 2024 года
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Тест-пилот и амбассадор «Феррари» испанец Марк Жене высказался о болиде, который команда представит в нынешнем году.

По словам тестировщика, ощущения от новой машины «сильно отличаются» от предыдущей версии – SF-23.

«Всё, что мы можем сказать — это данные симулятора, а также ощущения пилотов от симулятора. Нам ещё предстоит посмотреть машину на трассе, а это произойдёт 13 февраля, после чего наступит черёд предсезонных тестов в Бахрейне. Трасса является единственным и окончательным судьёй.

В прошлом году у «Ред Булл» было большое преимущество. Они говорят, что машина этого года намного лучше, так что, очевидно, они фавориты. Борьба за чемпионство это несколько оптимистично, но вот сделать шаг вперёд более чем возможно», — приводит слова Жене Mundo Deportivo.

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