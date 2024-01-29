Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: в следующем сезоне увидим гораздо больше машин, у которых будет наша философия

Хорнер: в следующем сезоне увидим гораздо больше машин, у которых будет наша философия
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу расстановки сил между командами в следующем сезоне.

«Я вполне ожидаю, что при стабильном регламенте наш отрыв будет уменьшаться. Пелотон будет сближаться. Для нас трудно сказать, кто это будет. Будет ли это «Макларен»? Будет ли это «Феррари»? Будет ли это «Мерседес»? Они продолжают двигаться позади нас. Но это то, чего мы полностью ожидаем в этом году.

Всегда происходит перезагрузка, когда вы вступаете в следующий год. Я убеждён, что в следующем году вы увидите гораздо больше машин, похожих на философию RB19», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, в 2023 году команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов. Кроме того, пилоты австрийского коллектива заняли два первых места в личном зачёте Формулы-1 — Серхио Перес стал вице-чемпионом, а Макс Ферстаппен выиграл титул.

Материалы по теме
Хорнер высказался о конкурентах «Ред Булл» в сезоне-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android