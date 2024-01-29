Хорнер: в следующем сезоне увидим гораздо больше машин, у которых будет наша философия

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу расстановки сил между командами в следующем сезоне.

«Я вполне ожидаю, что при стабильном регламенте наш отрыв будет уменьшаться. Пелотон будет сближаться. Для нас трудно сказать, кто это будет. Будет ли это «Макларен»? Будет ли это «Феррари»? Будет ли это «Мерседес»? Они продолжают двигаться позади нас. Но это то, чего мы полностью ожидаем в этом году.

Всегда происходит перезагрузка, когда вы вступаете в следующий год. Я убеждён, что в следующем году вы увидите гораздо больше машин, похожих на философию RB19», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, в 2023 году команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов. Кроме того, пилоты австрийского коллектива заняли два первых места в личном зачёте Формулы-1 — Серхио Перес стал вице-чемпионом, а Макс Ферстаппен выиграл титул.