Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Aston Martin показали тизер нового Vantage. Его представят вместе с болидом Формулы-1

В Aston Martin показали тизер нового Vantage. Его представят вместе с болидом Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Aston Martin опубликовала тизер обновлённого Vantage. На фото можно заметить, что у автомобиля широкие колёсные арки и удлинённые стойки зеркал заднего вида. Ожидается, что машина получит более агрессивный облик. Презентация нового Vantage состоится 12 февраля — одновременно с машиной Формулы-1 AMR24 и гоночным Aston Martin Vantage GT3.

Тизер Aston Martin Vantage

Тизер Aston Martin Vantage

Фото: Aston Martin

Ранее представители Aston Martin отмечали, что новый Vantage будет сильно отличаться от предыдущей модели и DB12. Предполагается, что у машины будет 4-литровый твин-турбо двигатель V8 от Mercedes-AMG. В Aston Martin отказались от двигателя V12, которым комплектуются прежние версии Vantage, исключив при этом возможность перехода на V6.

Напомним, ранее в Aston Martin опубликовали фотографии с тестов гибридного суперкара Valhalla, которые прошли на трассе «Сильверстоун». Дебют новинки ожидается в этом году, а её тираж составит 999 экземпляров.

Материалы по теме
Фото
Toyota представила спецверсии GR Yaris. Их помогали создавать чемпионы мира по ралли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android