В Aston Martin показали тизер нового Vantage. Его представят вместе с болидом Формулы-1

Компания Aston Martin опубликовала тизер обновлённого Vantage. На фото можно заметить, что у автомобиля широкие колёсные арки и удлинённые стойки зеркал заднего вида. Ожидается, что машина получит более агрессивный облик. Презентация нового Vantage состоится 12 февраля — одновременно с машиной Формулы-1 AMR24 и гоночным Aston Martin Vantage GT3.

Тизер Aston Martin Vantage Фото: Aston Martin

Ранее представители Aston Martin отмечали, что новый Vantage будет сильно отличаться от предыдущей модели и DB12. Предполагается, что у машины будет 4-литровый твин-турбо двигатель V8 от Mercedes-AMG. В Aston Martin отказались от двигателя V12, которым комплектуются прежние версии Vantage, исключив при этом возможность перехода на V6.

Напомним, ранее в Aston Martin опубликовали фотографии с тестов гибридного суперкара Valhalla, которые прошли на трассе «Сильверстоун». Дебют новинки ожидается в этом году, а её тираж составит 999 экземпляров.