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Карякин: организаторы «Дакара» очень стараются найти возможности для участия россиян

Карякин: организаторы «Дакара» очень стараются найти возможности для участия россиян
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Победитель ралли-марафона «Дакар-2017», российский гонщик Сергей Карякин выразил надежду на то, что представители России смогут принять участие в «Дакаре-2025».

«Организаторы очень стараются найти возможности для участия российских команд. Соревнования в классе грузовиков умерли без команды «КАМАЗ-мастер». Очень надеюсь, что 2025 год станет тем годом, когда нам разрешат участие», — приводит слова Карякина ТАСС.

На днях российский гонщик выступил под национальным флагом на гонке Abu Dhabi Baja Challenge, состоявшейся в Абу-Даби (ОАЭ). Карякин стал вторым, отстав от победителя на 12 секунд. По словам самого гонщика, занять первое место ему помешали два штрафа.

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