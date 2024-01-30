Экклстоун занял второе место в списке налогоплательщиков Великобритании после уроженца РФ

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун оказался на второй позиции в списке налогоплательщиков Великобритании по итогам 2023 года. Первое место занял родившийся в Российской Федерации финансовый трейдер Алекс Герко. Об этом информирует The Times.

Сообщается, что Экклстоун внёс в казну Соединённого Королевства £ 652,6 миллиона. Ранее Берни длительное время вёл судебную тяжбу из-за обвинений в мошенничестве путём предоставления ложных сведений. Экс-руководитель Ф-1 в итоге признал вину и для урегулирования спора согласился заплатить всю требующуюся от него сумму.

По сведениям источника, Герко заплатил £ 664,5 миллиона, что эквивалентно уплате £ 1,8 миллиона стерлингов в день или £ 75 000 в час.

Ранее Экклстоун высказался об увольнении немецкого гонщика Мика Шумахера, сына легендарного чемпиона Михаэля Шумахера, из американской команды «Хаас».