Honda готовит электрический спорткар. Он станет наследником легендарной NSX

Компания Honda работает над созданием электрического спорткара, который станет наследником легендарной модели NSX. Новинка станет частью совершенно новой линейки японской марки.

«Мы уже изучаем спорткары эпохи электромобилей. В нашем научно-исследовательском центре уже есть один», — передаёт слова исполнительного директора Honda Тосихиро Мибе издание Autocar.

Напомним, что ранее на выставке CES в Лас-Вегасе Honda представила сразу два необычных концепта электромобилей: футуристичный седан Saloon, а также Space-Hub, внешне напоминающий минивэн.

Предполагается, что Saloon выйдет на рынок в 2026 году, а вот о сроках появления Space-Hub и электрического NSX пока не сообщается.

Honda NSX впервые была представлена в 1989 году. В создании машины участвовал чемпион Формулы-1 Айртон Сенна, а вдохновлялись создатели машины дизайном истребителя F-16. В 2017-м Honda представила второе поколение NSX, но производство этой машины завершилось в 2022 году.