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Honda готовит электрический спорткар. Он станет наследником легендарной NSX

Honda готовит электрический спорткар. Он станет наследником легендарной NSX
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Компания Honda работает над созданием электрического спорткара, который станет наследником легендарной модели NSX. Новинка станет частью совершенно новой линейки японской марки.

«Мы уже изучаем спорткары эпохи электромобилей. В нашем научно-исследовательском центре уже есть один», — передаёт слова исполнительного директора Honda Тосихиро Мибе издание Autocar.

Напомним, что ранее на выставке CES в Лас-Вегасе Honda представила сразу два необычных концепта электромобилей: футуристичный седан Saloon, а также Space-Hub, внешне напоминающий минивэн.

Предполагается, что Saloon выйдет на рынок в 2026 году, а вот о сроках появления Space-Hub и электрического NSX пока не сообщается.

Honda NSX впервые была представлена в 1989 году. В создании машины участвовал чемпион Формулы-1 Айртон Сенна, а вдохновлялись создатели машины дизайном истребителя F-16. В 2017-м Honda представила второе поколение NSX, но производство этой машины завершилось в 2022 году.

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