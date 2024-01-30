Вассёр рассматривает вариант заменить Сайнса на Бермана

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассматривает возможность с заменой основного пилота команды Карлоса Сайнса на 18-летнего англичанина Оливера Бермана, сообщает Corriere dello Sport.

Оливер Берман — шестой пилот в истории Формулы-2, которому удалось выиграть две гонки в течение одного Гран-при.

В октябре 2023-го Берман впервые сел за руль болида Формулы-1, поучаствовав в тестах «Феррари».

Напомним, ранее «Феррари» заключила с Леклером новый контракт. Его условия не назывались, но, по инсайдерским сведениям, срок соглашения составит четыре года – с 2025-го по 2028-й включительно.

Контракт с Карлосом Сайнсом на данный момент не продлён. Сообщалось, что у сторон возникли сложности из-за позиций по соглашению: в «Скудерии» якобы предлагают Карлосу один год, а тот, в свою очередь, хочет заключить многолетний контракт.