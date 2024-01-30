Ромен Грожан похвастался комфортом своего автодома

Экс-пилот Формулы-1, француз Ромен Грожан опубликовал новое видео на своём YouTube-канале.

Грожан представил обзор своего автобуса, который представляет из себя полноценный дом на колёсах. В автобусе есть всё необходимое для комфортного путешествия, включая спальню с большой кроватью и гардеробом, туалет, небольшую кухню, места для приёма пищи и отдыха и даже мультимедиа систему с большим телевизором и игровой консолью.

Ромен Грожан выступает в гоночной серии IndyCar с 2021 года. В новом сезоне он будет представлять команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Грожан был пилотом команд Формулы-1. За время его карьеры в «Королевских гонках» он принял участие в 179 Гран-при, 10 раз попадал на подиум, но не смог одержать ни одной победы.