Скончался победитель «Дакара» Ян де Рой

Победитель ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков Ян де Рой ушёл из жизни в результате болезни в возрасте 80 лет.

«После очень непродолжительной болезни наш папа, муж и дедушка мирно уснул и воссоединился со своей большой любовью Энни. Ему было дано прожить 80 лет. Он был предан своей транспортной компании De Rooy на протяжении 65 лет, а в прошлом году она отметила свой 100-летний юбилей», — приводит текст заявления семьи де Роя omroepbrabant.nl.

Ян де Рой начинал свою карьеру, участвуя в ралли-марафонах в зачёте внедорожников, но позднее переключился на грузовики и стал победителем престижного ралли-марафона «Дакар» в 1987 году. Его отрыв от гонщика, ставшего вторым, составил более 14 часов. В 1988 году он попал в серьёзную аварию и не выступал на «Дакаре» на протяжении 14 лет.