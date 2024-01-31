Дэвид Култхард: не уверен, что мне когда-либо нравилось быть гонщиком

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард признался, что автоспорт помог ему стать более уверенным. При этом Култхард выразил неуверенность в том, что когда-то любил свою деятельность.

«На самом деле, когда я был моложе, то был довольно застенчивым. Думаю, спорт дал мне большую уверенность в себе. Поначалу, когда меня окружали все эти люди в паддоке, я мало что говорил, опасаясь сказать что-то не то. Но затем, когда мне было под двадцать, я обнаружил, что мог бы вписаться. Я люблю жизнь, но не уверен, что мне когда-либо нравилось быть гонщиком», — приводит слова Култхарда издание De Telegraaf.

Ранее Дэвид поделился мыслями о доминировании «Ред Булл» и гонщика команды Макса Ферстаппена в Формуле-1.