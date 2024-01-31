Херберт дал совет Пересу, поделившись опытом работы с Михаэлем Шумахером в одной команде

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт посоветовал пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу блокировать весь негатив и сосредоточиться исключительно на выступлениях. Напомним, Херберт и легендарный Михаэль Шумахер были товарищами по команде в середине 1990-х. Спортсмены тогда выступали за «Бенеттон».

«Всякий раз Флавио Бриаторе (Бывший руководитель «Бенеттона». – Прим. «Чемпионата») говорил мне, что Михаэль Шумахер и я — одна команда, что мы работаем вместе и у всех есть доступ к одной и той же информации. Однако в действительности всё так не работало, ведь налицо тенденция отдавать предпочтение тому парню, который добивается лучших результатов. Когда такое происходит, это чувствуешь, и от этого трудно избавиться. Так что сколько бы Серхио ни говорил, что игнорирует такие разговоры, влияние на него они всё равно оказывают. Он должен заключить себя в кокон и таким образом справляться с нападками, которые исходят от средств массовой информации и иногда – со стороны команды», — приводит слова Херберта GPFans со ссылкой на MegaDice.