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«КАМАЗ-мастер» отреагировал на смерть победителя «Дакара» Яна де Роя

«КАМАЗ-мастер» отреагировал на смерть победителя «Дакара» Яна де Роя
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Российская команда «КАМАЗ-мастер» выразила соболезнование семье победителя ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков Яна де Роя, скончавшегося в возрасте 80 лет в результате болезни. Прославленный гонщик ушёл из жизни 30 января.

«Печальное известие пришло из Голландии. В возрасте 80 лет скончался Ян де Рой – отец нашего друга Жерара де Роя. Победитель «Дакара» 1987 года. Выдающийся гонщик, инженер и конструктор. Команда «КАМАЗ-мастер» выражает свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «КАМАЗ-мастер».

Ян де Рой начинал профессиональный путь в ралли-рейдах в зачёте внедорожников, но позже переключился на грузовики, в результате став победителем «Дакара» в 1987 году.

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