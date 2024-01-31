«КАМАЗ-мастер» отреагировал на смерть победителя «Дакара» Яна де Роя

Российская команда «КАМАЗ-мастер» выразила соболезнование семье победителя ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков Яна де Роя, скончавшегося в возрасте 80 лет в результате болезни. Прославленный гонщик ушёл из жизни 30 января.

«Печальное известие пришло из Голландии. В возрасте 80 лет скончался Ян де Рой – отец нашего друга Жерара де Роя. Победитель «Дакара» 1987 года. Выдающийся гонщик, инженер и конструктор. Команда «КАМАЗ-мастер» выражает свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «КАМАЗ-мастер».

Ян де Рой начинал профессиональный путь в ралли-рейдах в зачёте внедорожников, но позже переключился на грузовики, в результате став победителем «Дакара» в 1987 году.