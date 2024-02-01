Sky Sports: Вольф экстренно собирает команду, чтобы объявить об уходе Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф намерен сегодня устроить экстренное совещание всей команды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Вольф собирает весь коллектив команды, чтобы объявить им об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в стан «Феррари».

Напомним, сегодня, 1 февраля, многие СМИ сообщили о том, что Хэмилтон намерен перейти в «Феррари» и уже находится в продвинутой стадии переговоров.

Нынешнее соглашение британца с «Мерседесом» рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.

В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).