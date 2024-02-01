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В России разработали беспилотное аэротакси. Его предлагают использовать как каршеринг

В России разработали беспилотное аэротакси. Его предлагают использовать как каршеринг
«Пчёлка»
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В Национальной технологической инициативе (НТИ) сообщили о разработке летательного аппарата «Пчёлка», который обладает функцией автопилота и не требует навыков пилотирования. Создатели проекта отмечают, что аппарат может использоваться как аэротакси или даже каршеринг.

«Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси — пассажир садится в аппарат, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством», — приводит «РИА Новости» слова руководителя проекта Александра Осинина.

Сообщается, что у «Пчёлки» два электромотора и два винта для вертикальных взлёта и посадки. Максимальная скорость аппарата — 200 км/ч, дальность полёта — 180 км. При этом в случае использования двигателя внутреннего сгорания максимальная дальность может быть увеличена до 600 км.

Презентация проекта планируется на форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт 19–20 февраля.

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