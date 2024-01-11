Hyundai представила электрическое аэротакси для города

На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая продлится в городе Винчестер, штат Невада, до 12 января, компания Hyundai представила электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой.

Аэротакси Supernal S-A2 Фото: Hyundai

Разработкой проекта занимается подразделение Supernal LLC, а сама машина получила название S-A2. Этот проект базируется на концепте S-A1, который был представлен на выставке CES 2020 года, и включает в себе передовые аэрокосмические разработки Hyundai Motor Group. Создатели отмечают, что Supernal удалось добиться безопасности на уровне коммерческих авиаперевозок.

Аэротакси Supernal S-A2 Фото: Hyundai

S-A2 оснащён восемью винтами и на высоте около 460 метров способен достигать скорости свыше 190 км/ч. В Hyundai также подчёркивают, что при взлёте и посадке шум от аэротакси будет не громче посудомоечной машины — 65 и 45 децибел соответственно.

Предполагается, что на рынок S-A2 выйдет в 2028 году.

Отметим, что, помимо Hyundai, ещё несколько компаний ведут разработки аэромобилей. Так, проект Doroni H1 получил сертификацию Федерального управления гражданской авиации США, а Samson Switchblade успешно прошёл первые лётные испытания. Кроме того, китайская компания Xpeng представила модульный проект на базе минивэна со встроенным в багажник двухместным коптером.