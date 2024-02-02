Представлен новый шлем Никиты Мазепина для Азиатской серии Ле-Ман

Команда 99 Racing, за которую выступает гонщик Никита Мазепин, показала новый шлем, в котором россиянин будет участвовать в соревнованиях в её составе. Дизайн шлема выполнен в чёрном и флуоресцентном оранжевом цвете.

Фото: 99 Racing

Фото: 99 Racing

Напомним, в ноябре прошлого года Никита официально объявил, что второй сезон подряд примет участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе с Мазепиным за команду 99 Racing выступают Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти.

Ранее Мазепин был пилотом Формулы-1, где представлял команду «Хаас». Гоночный коллектив из США расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».