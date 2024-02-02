«Хаас» представил рендеры и ливрею болида на сезон-2024 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Хаас» официально презентовала рендеры и ливрею нового болида, который будет использоваться в сезоне-2024.

Фото: «Хаас»

Фото: «Хаас»

Фото: «Хаас»

Отметим, что в пресс-службе «Хааса» подчеркнули, что показали новый дизайн болида VF-24, а не просто ливрею.

Ранее стало известно, что американский коллектив проведёт первый шейкдаун нового болида 11 февраля.

Также напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Аяо Комацу ранее рассказал, каким, согласно ожиданиям, будет новый автомобиль американского коллектива.

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Больше подробностей о презентации, организованной «Хаасом», можно узнать в материале «Чемпионата».