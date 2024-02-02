Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» представил рендеры и ливрею болида на сезон-2024 Формулы-1

«Хаас» представил рендеры и ливрею болида на сезон-2024 Формулы-1
Комментарии

Команда Формулы-1 «Хаас» официально презентовала рендеры и ливрею нового болида, который будет использоваться в сезоне-2024.

Фото: «Хаас»

Фото: «Хаас»

Фото: «Хаас»

Отметим, что в пресс-службе «Хааса» подчеркнули, что показали новый дизайн болида VF-24, а не просто ливрею.

Ранее стало известно, что американский коллектив проведёт первый шейкдаун нового болида 11 февраля.

Также напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Аяо Комацу ранее рассказал, каким, согласно ожиданиям, будет новый автомобиль американского коллектива.

Материалы по теме
«Хаас» назвал дату дебюта на трассе своей новой машины

Больше подробностей о презентации, организованной «Хаасом», можно узнать в материале «Чемпионата».

Материалы по теме
Представлена первая машина нового сезона Ф-1. Команда ждёт, что окажется худшей
Live
Представлена первая машина нового сезона Ф-1. Команда ждёт, что окажется худшей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android