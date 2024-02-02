Вольф — о замене Хэмилтона: это шанс сделать нечто смелое

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своём отношении к уходу семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из команды по окончании грядущего сезона.

«Это не то, что бы хотелось торопить. Насколько я понимаю, несколько недель назад было подписано несколько контрактов, на которые можно было обратить внимание. Это интересно, но нам не повезло со сроками.

Мне всегда нравятся перемены, поскольку они открывают возможности, то же было и в ситуации с Нико, она была неожиданной. Не могу дождаться возможности принять нужные решения для команды касательно того, кто окажется в машине в следующем году. Вероятно, это шанс сделать нечто смелое», — приводит слова Вольфа издание The Race.

Ранее Вольф ответил, может ли Феттель вернуться и заменить Хэмилтона в «Мерседесе».