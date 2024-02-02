В «Андретти» заявили, что не пошли на встречу с Ф-1, потому что приглашение попало в спам

Пресс-служба гоночной команды «Андретти» отреагировала на заявление руководства Формулы-1, ранее сообщившего, что представители команды не явились на встречу в штаб-квартиру «Королевских гонок» в декабре, чтобы обсудить заявку на участие в чемпионате.

Согласно заявлению «Андретти», электронное уведомление о встрече не дошло до команды, поскольку попало в папку для нежелательных писем.

«Мы не знали, что предложение о встрече было продлено, и не отклоняли встречу с руководством Формулы-1. Личная встреча для обсуждения коммерческих вопросов была и остаётся первостепенным приоритетом для «Андретти». Мы приветствуем возможность встретиться с руководством Ф-1 и отправили соответствующее письмо», — готовится в сообщении.

31 января стало известно, что Ф-1 отклонила заявку «Андретти» на участие в чемпионате мира начиная с 2025 года. Отметим, что до этого коллектив получил предварительное одобрение от ФИА.