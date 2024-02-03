Марко отреагировал на слух, что «Мерседес» рассматривает кандидатуру Риккардо

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слух, согласно которому пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо может заменить в составе «Мерседеса» семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«У Риккардо по-прежнему имеется долгосрочный контракт, он недоступен», — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

Ранее Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари».