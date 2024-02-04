Браун объяснил, почему конкуренция в Ф-1 высока, несмотря на доминирование Ферстаппена

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о конкуренции в Формуле-1. Несмотря на доминирование пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, функционер не считает, что уровень соперничества в Ф-1 на низком уровне.

«В Формуле-1 сейчас явно доминирует один пилот. Давно такого не было. И за это надо сказать спасибо Максу. Его достижения заслуживают уважения. Но позади Макса конкуренция достигла небывалого уровня. В прошлом году на подиум семь или даже больше раз поднимались гонщики пяти команд – такое было впервые в истории.

В общем, я не думаю, что соперничество в Формуле-1 когда-либо было на более высоком уровне, и считаю, что оно будет становиться только острее. Да, Макс творит чудеса. Это сделало борьбу за победы несколько более предсказуемой, чем бы нам всем хотелось. Но посмотрите, что происходило позади него», – сказал Браун в подкасте KTM Summer Grill.

Напомним, Макс Ферстаппен в прошлом сезоне стал победителем личного зачёта гонщиков. Он является лучшим пилотом Формулы-1 на протяжении трёх последних лет.