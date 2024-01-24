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Tesla готовит новый автомобиль. Он будет самым дешёвым среди моделей марки

Tesla готовит новый автомобиль. Он будет самым дешёвым среди моделей марки
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Компания Tesla готовит к запуску новый автомобиль — компактный кроссовер, который в данный момент носит кодовое имя Redwood, сообщает Reuters. По данным агентства, серийное производство нового электромобиля должно начаться в 2025 году, а его стоимость составит $ 25 тыс., что существенно меньше, чем $ 39 тыс., которые просят за самую дешёвую Tesla в данный момент.

В данный момент, пишет Reuters, представители Tesla ведут переговоры с поставщиками. При этом запуск Redwood, по замыслу Tesla, должен помочь компании в конкуренции с более доступными электромобилями и машинами с традиционным ДВС. В Tesla прогнозируют, что смогут производить в неделю по 10 тысяч автомобилей Redwood.

Кроме того, в планах компании запуск роботакси на той же архитектуре, которая будет использоваться в Redwood. О беспилотном такси глава Tesla Илон Маск говорил ещё в 2022 году и обещал, что проект получит по-настоящему футуристичную внешность.

Отметим, что о планах запуска роботакси недавно объявила компания Rimac Automobili, создавшая один из самых быстрых электромобилей планеты — Rimac Nevera. Этот проект планируется запустить в 2026 году.

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