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Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса» в сезоне-2024

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» британец Александер Албон и американец Логан Сарджент представили новые комбинезоны, в которых будут выступать в 2024 году.

Комбинезоны выполнены преимущественно в белой расцветке, с синими, традиционными для «Уильямса» вставками.

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Напомним, в минувшем году Албон занял 13-е место в личном зачёте пилотов, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

Расписание презентаций команд Ф-1

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)

7 февраля – «Альпин»

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)

12 февраля – «Астон Мартин»

13 февраля – «Феррари»

14 февраля – «Мерседес»

14 февраля – «Макларен»

15 февраля – «Ред Булл»