Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса» в сезоне-2024

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» британец Александер Албон и американец Логан Сарджент представили новые комбинезоны, в которых будут выступать в 2024 году.
Комбинезоны выполнены преимущественно в белой расцветке, с синими, традиционными для «Уильямса» вставками.
Фото: Williams F1
Фото: Williams F1
Фото: Williams F1
Напомним, в минувшем году Албон занял 13-е место в личном зачёте пилотов, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.
Расписание презентаций команд Ф-1
5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)
7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»