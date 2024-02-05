Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса» в сезоне-2024

Албон и Сарджент представили новые комбинезоны «Уильямса» в сезоне-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» британец Александер Албон и американец Логан Сарджент представили новые комбинезоны, в которых будут выступать в 2024 году.

Комбинезоны выполнены преимущественно в белой расцветке, с синими, традиционными для «Уильямса» вставками.

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Напомним, в минувшем году Албон занял 13-е место в личном зачёте пилотов, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

Расписание презентаций команд Ф-1

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)
7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»

Материалы по теме
Фото
«Уильямс» представил ливрею болида 2024 года
Материалы по теме
Вторая презентация перед сезоном Ф-1. Фото «Уильямса» утекли раньше срока
Live
Вторая презентация перед сезоном Ф-1. Фото «Уильямса» утекли раньше срока
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android