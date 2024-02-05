«Хаас» подшутил над новой ливреей «Уильямса», указав на одного из спонсоров

Американская команда Формулы-1 «Хаас» подшутила над новой ливреей «Уильямса», указав на одного из спонсоров.
Напомним, на боковых понтонах машины, которая была представлена сегодня, 5 февраля, изображён логотип японской транснациональной корпорации Komatsu, созвучный фамилии нового руководителя «Хааса» Аяо Комацу.
Фото: Williams F1
«Почему наш руководитель команды на ваших боковых понтонах?» — написала пресс-служба «Хааса», комментируя фото болида.
Расписание презентаций команд Ф-1
5 февраля – «Стейк»
7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»
Ранее «Хаас» представил рендеры и ливрею болида на сезон-2024 Формулы-1.