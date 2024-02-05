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«Хаас» подшутил над новой ливреей «Уильямса», указав на одного из спонсоров

Американская команда Формулы-1 «Хаас» подшутила над новой ливреей «Уильямса», указав на одного из спонсоров.

Напомним, на боковых понтонах машины, которая была представлена сегодня, 5 февраля, изображён логотип японской транснациональной корпорации Komatsu, созвучный фамилии нового руководителя «Хааса» Аяо Комацу.

Фото: Williams F1

«Почему наш руководитель команды на ваших боковых понтонах?» — написала пресс-служба «Хааса», комментируя фото болида.

Расписание презентаций команд Ф-1

5 февраля – «Стейк»

7 февраля – «Альпин»

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)

12 февраля – «Астон Мартин»

13 февраля – «Феррари»

14 февраля – «Мерседес»

14 февраля – «Макларен»

15 февраля – «Ред Булл»

Ранее «Хаас» представил рендеры и ливрею болида на сезон-2024 Формулы-1.