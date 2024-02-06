«Уильямс» последним в Формуле-1 добавил экран на рулевое колесо

Команда Формулы-1 «Уильямс» добавила экран на рулевое колесо. Она сделала это последней среди всех команд чемпионата.

Стоит отметить, что раньше у них экран был встроен в сам кокпит.

Напомним, вчера, 6 февраля, «Уильямс» представил ливрею болида, на котором выступит в сезоне-2024.

Напомним, в нынешнем сезоне за команду будут выступать британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент.

В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко. «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда из Великобритании набрала 28 очков, опередив в таблице «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас».