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Марк Маркес: было четыре проблемы — и все разные

Марк Маркес: было четыре проблемы — и все разные
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Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес без негатива воспринял все механические проблемы, с которыми он столкнулся во время своего дебюта на «Дукати» на трассе «Сепанг» в Малайзии на предсезонных тестах MotoGP.

«Было четыре проблемы и все разные. Например, была проблема изношенных шин. «Дукати» были очень внимательны. Инженеры быстро появлялись при возникновении проблем. В «Дукати» уделяют внимание всем гонщикам. Всё произошло потому, что это должно было случиться. Лучше, что это произошло сейчас, а не позже», — приводит слова Маркеса AS.

До четырёх раз из-за сбоев в электронике ему приходилось возвращаться назад по служебной полосе. Несмотря на это, за последние полчаса он совершил значительный рывок и сменил 20-е место на девятое.

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