Найджел Мэнселл прокомментировал переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл поделился мнением на тему перехода британского пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Смена команд произойдёт в 2025 году.

«Некоторые люди говорят, что Льюис уже староват – в 39 лет? Я так не считаю. Лично я завоевал титул в 39 лет и мог бы остаться в Формуле-1, однако тут повлияла политика. Если Льюис не утратил мотивации, то ему очень даже по силам выступать на прежнем уровне на протяжении ещё нескольких лет, а то и дольше.

Думаю, что переход Льюиса в «Феррари» — отличная новость. Он всё ещё может выиграть восьмой титул, хотя, конечно, Макс Ферстаппен сделает всё, чтобы этого не случилось. Я считаю, что и предстоящий сезон будет очень интересным, и тем более чемпионат 2025 года обещает быть захватывающим», — приводит слова Мэнселла BBC.