Источник: Экклстоун предложил Хорнеру добровольно уйти в отставку

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун предложил руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру добровольно уйти в оставку на фоне скандала с его участием. Об этом сообщает издание Motorsport-Total.

Хорнер является шафером Экклстоуна, и личные отношения между ними остаются хорошими.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Хорнера стало известно 5 февраля. Сообщалось, что глава австрийской команды допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Позже стало известно, что речь идёт о девушке. Сам Кристиан все обвинения отвергает, настаивая на своей невиновности.

Ранее в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» дали комментарий по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.