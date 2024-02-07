На аукцион выставлен редкий Corvette легенды NASCAR. Таких менее 20 в мире

На онлайн-площадке Bring a Trailer на аукцион выставлен редкий Chevrolet Corvette — один из 19 выпущенных модификаций Callaway C12. Совершенно уникальным автомобиль делает то, что в 2004–2015 годах он принадлежал легенде гонок NASCAR Дэйлу «Устрашителю» Эрнхардту.

Chevrolet Corvette Callaway C12 Фото: bringatrailer.com

Под капотом у автомобиля 6,2-литровый двигатель Callaway SuperNatural V8, совмещённый со шестиступенчатой трансмиссией. Позже на базе этой модели Ривз Кэллауэй создал гоночный Callaway C12-R, который выступал в «24 часах Ле-Мана» и «12 часах Себринга». Считается, что до 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 5,3 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 295 км/ч.

Chevrolet Corvette Callaway C12 Фото: bringatrailer.com

Дэйл Эрнхардт по прозвищу Устрашитель семь раз становился чемпионом NASCAR Cup Series и наряду с Ричардом Петти и Джимми Джонсоном остаётся одним из самых титулованных гонщиков первенства. Эрнхардт погиб в результате аварии в гонке «500 миль Дайтоны» 2001 года. Спустя три года «Дайтону-500» выиграл сын Устрашителя — Дэйл Эрнхардт-младший.

Торги за Chevrolet Corvette Callaway C12 завершатся 11 февраля. На момент написания заметки самая высокая ставка за автомобиль составляла $ 72 тыс.