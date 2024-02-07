В «Альпин» представили альтернативную розовую ливрею для восьми Гран-при 2024 года

Команда Формулы-1 «Альпин», сегодня, 7 февраля, представившая машину 2024 года, также показала и альтернативную ливрею, которая будет использована в первых восьми Гран-при сезона.

В отличие от стандартного варианта, в альтернативном используется больше розового цвета на кожухе двигателя, а голубые полосы по краям носовой части заменены на розовые.

Фото: Alpine F1 Team

Фото: Alpine F1

Фото: Alpine F1

Напомним, по итогам прошлого сезона французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (860 баллов). Пилотами «Альпин» в предстоящем сезоне будут французы Пьер Гасли и Эстебан Окон. Они же представляли команду и в прошлом году.

Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».