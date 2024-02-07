Чемпион NASCAR протестировал машину IndyCar. Кайл Ларсон готовится к дебюту в «Инди-500»

Чемпион NASCAR Cup Series 2021 года Кайл Ларсон провёл тесты машины серии IndyCar — для американца это уже вторая испытательная сессия в преддверии дебюта в гонке «500 миль Индианаполиса».

В октябре прошлого года Ларсон уже проводил заезды в Индианаполисе, а теперь проехал 172 круга по овалу «Финикс Рейсвей». Отметим, что эта трасса перестала принимать гонки IndyCar в 2019-м, но на ней продолжают проходить этапы NASCAR Cup Series.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

«Было здорово проехать несколько кругов по другой трассе и получше привыкнуть к автомобилю. Разумеется, машина сильно отличается от той, что была в 2018 году, так что не знаю, насколько мой стиль пилотирования похож на действия опытных гонщиков. Тем не менее в итоге мне стало достаточно комфортно, чтобы начать атаковать, и я даже чуть не развернулся в четвёртом повороте. Это тоже был полезный момент», — прокомментировал заезды Ларсон.

Напомним, в 2024 году Кайл намерен в один и тот же день проехать самую престижную гонку США «500 миль Индианаполиса» и самый длинный заезд в календаре NASCAR Cup Series — гонку Coca-Cola 600. Два заезда, традиционно проходящие в последнее воскресенье мая, разведены во времени, и это уже не первая попытка выступить в обоих.

Это будет лишь 11-й случай в истории, когда пилот принимал участие в двух этих гонках. Чаще всех — пять раз — этим гонщиком был Робби Гордон, а наибольших успехов добился Тони Стюарт, который в 2001-м финишировал шестым в Индианаполисе, а затем завоевал третье место в Шарлотте. Последним пилотом, который проехал за один день обе гонки, в 2014 году был Курт Буш: он был шестым на «Инди-500», но в Coca-Cola 600 у него отказал двигатель.